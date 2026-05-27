정치 북한 환영받는 北 ‘내고향축구단’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/05/28/20260528012006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-27 18:32 입력 2026-05-27 18:32 이미지 확대 환영받는 北 ‘내고향축구단’ 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승한 북한 내고향여자축구단 선수들이 26일 평양국제비행장에 도착해 성대한 환영을 받고 있다. 평양 노동신문 뉴스1 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL)에서 우승한 북한 내고향여자축구단 선수들이 26일 평양국제비행장에 도착해 성대한 환영을 받고 있다. 평양 노동신문 뉴스1 2026-05-28 12면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지