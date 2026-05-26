[포토] 요리 교육 받는 北 원산봉사직업기술학교 학생들

1 / 8 이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 조리복과 조리모를 착용한 학생들이 요리 교육을 받고 있다. 2026.5.26

조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 조리복과 조리모를 착용한 학생들이 교재를 보며 요리 교육을 받고 있다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 학생들이 강의실에서 이론 수업을 받고 있다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 조리복과 조리모를 착용한 학생들이 가스레인지와 조리도구가 갖춰진 실습장에서 요리 실습 교육을 받고 있다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 학생들이 어학 실습실에서 헤드폰을 착용하고 외국어 청취 교육을 받고 있다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 흰 상의에 회색 치마를 입은 학생들이 꽃장식과 식기가 차려진 식탁 앞에서 접대봉사 실습 교육을 받고 있다. 2026.5.26.

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이미지 확대 북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 흰 상의에 회색 치마를 입은 학생들이 꽃장식과 식기가 차려진 식탁 앞에서 접대봉사 실습 교육을 받고 있다. 2026.5.26.

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북한 강원도에 대외 봉사원 양성을 위한 원산 봉사직업기술학교가 새로 건설됐다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 조리복과 조리모를 착용한 학생들이 요리 교육을 받고 있다.조선중앙TV 화면 연합뉴스