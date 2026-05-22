[포토] ‘진지한 눈빛’ 북한 학생들

1 / 6 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “경애하는 총비서동지의 불멸의 영도 업적이 어려있는 교정에서 앞날의 교육자들로 준비해가는 한없는 긍지에 넘쳐있다”며 평양교원대학의 학생들을 조명했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “자랑스러운 우리의 국기를 날리며 학교로 간다”며 화성구역 학생들의 모습을 전했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “우리 당의 혁명사상으로 무장하기 위한 학습에 힘을 넣고 있다”며 초산군 당위원회를 조명했다.

평양 노동신문 뉴스1

이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년(6월 6일)을 맞아 김정은 국무위원장에게 전달하는 소년단원들의 ‘충성의 편지 이어달리기’ 출발모임이 지난 20일 각 도에서 열렸다고 조선중앙TV가 21일 보도했다. 2026.5.22

조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년(6월 6일)을 맞아 김정은 국무위원장에게 전달하는 소년단원들의 ‘충성의 편지 이어달리기’ 출발모임이 지난 20일 각 도에서 열렸다고 조선중앙TV가 21일 보도했다. 2026.5.22

조선중앙TV 화면

이미지 확대 북한이 조선소년단 창립 80주년(6월 6일)을 맞아 김정은 국무위원장에게 전달하는 소년단원들의 ‘충성의 편지 이어달리기’ 출발모임이 지난 20일 각 도에서 열렸다고 조선중앙TV가 21일 보도했다. 2026.5.22

조선중앙TV 화면

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북한 노동당 기관지 노동신문은 22일 “경애하는 총비서동지의 불멸의 영도 업적이 어려있는 교정에서 앞날의 교육자들로 준비해가는 한없는 긍지에 넘쳐있다”며 평양교원대학의 학생들을 조명했다.온라인뉴스부