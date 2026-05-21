정동영 “北 내고향축구단 우승했으면 좋겠다”

정동영 통일부 장관은 한국팀을 꺾고 결승에 올라간 북한 ‘내고향여자축구단’과 관련해 “우승했으면 좋겠다”고 했다.
정 장관은 21일 정부서울청사로 출근하는 길에 기자들과 만나 전날 수원종합운동장에서 열린 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전을 남북회담본부에서 관람한 소감을 밝혔다.
내고향은 한국 수원FC 위민에 2-1로 승리해 결승에 진출했다. 23일 오후 2시 같은 장소에서 열리는 결승전에서는 내고향과 도쿄 베르디(일본)가 승부를 가린다.
정 장관은 “빗속에서 남북을 응원하는 국민의 간절한 마음이 느껴졌다”며 “수원팀에게는 위로의 박수를, 그리고 내고향팀은 우승했으면 좋겠다”고 말했다.
그는 “수원팀을 꺾고 이제 결승에 진출했는데, 이렇게 또 일본과 결승에서 맞붙게 된다”며 “많이 응원해 주시고 꼭 우승했으면 좋겠다”고 했다.
다만 북한 선수단이 200여 개 민간단체로 구성된 공동 응원단을 외면했다는 지적에는 “일일이 그런 것을 따지기보다는, 남북 모두 똑같은 마음이라고 생각한다”고 했다.
문경근 기자
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