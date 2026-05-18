[포토] 김정은, 전군 사·여단 지휘관 회합 소집

1 / 6 이미지 확대 김정은, 전군 사ㆍ여단 지휘관 회합 소집 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군의 사ㆍ여단 지휘관들의 회합을 소집하고 남부국경을 지키는 제1선부대를 강화해 국경선을 ‘난공불락의 요새’로 만들기 위한 군사조직구조 개편 구상을 밝혔다고 조선중앙TV가 18일 보도했다. 2026.5.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전군 사ㆍ여단 지휘관 회합 소집 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군의 사ㆍ여단 지휘관들의 회합을 소집하고 남부국경을 지키는 제1선부대를 강화해 국경선을 ‘난공불락의 요새’로 만들기 위한 군사조직구조 개편 구상을 밝혔다고 조선중앙TV가 18일 보도했다. 2026.5.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은 전군 사·여단장 회의…“남부국경 최전선부대 강화” 북한 조선중앙통신은 “경애하는 김정은 동지께서 5월 17일 전군의 사,려단 지휘관들의 회합을 소집하시고 그들을 만나시였다”고 18일 보도했다. 2026.5.18 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전군 사ㆍ여단 지휘관 회합 소집 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군의 사ㆍ여단 지휘관들의 회합을 소집하고 남부국경을 지키는 제1선부대를 강화해 국경선을 ‘난공불락의 요새’로 만들기 위한 군사조직구조 개편 구상을 밝혔다고 조선중앙TV가 18일 보도했다. 2026.5.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전군 연합부대장들과 기념촬영 김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군 사?여단 지휘관 회합을 소집하고 연합부대장들과 함께 당중앙 뜨락에서 기념사진을 찍었다고 조선중앙통신이 18일 보도했다. 2026.5.18 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 전군 사ㆍ여단 지휘관 회합 소집김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군의 사ㆍ여단 지휘관들의 회합을 소집하고 남부국경을 지키는 제1선부대를 강화해 국경선을 ‘난공불락의 요새’로 만들기 위한 군사조직구조 개편 구상을 밝혔다고 조선중앙TV가 18일 보도했다. 2026.5.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 17일 전군의 사ㆍ여단 지휘관들의 회합을 소집하고 남부국경을 지키는 제1선부대를 강화해 국경선을 ‘난공불락의 요새’로 만들기 위한 군사조직구조 개편 구상을 밝혔다고 조선중앙TV가 18일 보도했다.온라인뉴스부