정치 북한 [포토] 드론으로 촬영한 ‘백두산 지층’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/05/11/20260511800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-11 13:39 입력 2026-05-11 13:39 1/ 8 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11 조선관광 홈페이지 캡처 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지