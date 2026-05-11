[포토] 드론으로 촬영한 ‘백두산 지층’

1 / 8 이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11

조선관광 홈페이지 캡처

이미지 확대 북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다. 2026.5.11

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북한 조선관광 사이트가 11일 백두산 지층을 드론으로 촬영한 영상을 공개했다.영상에는 천지를 둘러싼 암벽의 지층과 솟아오른 암봉의 모습이 담겼다.온라인뉴스부