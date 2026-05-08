정치 북한 [포토] 김정은, 딸 주애와 식당서 해병들과 함께 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/05/08/20260508800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-05-08 10:50 입력 2026-05-08 10:50 1/ 10 이미지 확대 구축함 최현호 식당서 해병들과 동석한 김정은 딸 주애김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 최현호를 방문해 취역을 앞두고 진행되는 함의 기동능력종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 김 위원장이 딸 주애와 함께 함내 식당에서 즉석밥이 놓인 식탁에서 해병들과 자리를 함께 하고 있다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 구축함 ‘최현호’ 기동능력 종합평가시험 참관김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 구축함 ‘최현호’ 기동능력 종합평가시험 참관김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 구축함 ‘최현호’ 기동능력 종합평가시험 참관김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 구축함 ‘최현호’ 기동능력 종합평가시험 참관김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 구축함 ‘최현호’ 기동능력 종합평가시험 참관김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 ‘최현호’에 탑승해 취역을 앞두고 진행하는 함의 기동능력 종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 이날 김 위원장의 딸 주애도 동행했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중요군수공장 시찰김정은 북한 국무위원장이 지난 6일 중요군수기업소를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중요군수공장 시찰김정은 북한 국무위원장이 지난 6일 중요군수기업소를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중요군수공장 시찰김정은 북한 국무위원장이 지난 6일 중요군수기업소를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 중요군수공장 시찰김정은 북한 국무위원장이 지난 6일 중요군수기업소를 방문해 “올해 중에 남부 국경 장거리 포병부대에 장비시키게 되어 있는 3개 대대분의 신형 자행평곡사포 생산실태를 료해(파악)”했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 2026.5.8 평양 조선중앙통신 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 7일 구축함 최현호를 방문해 취역을 앞두고 진행되는 함의 기동능력종합평가시험을 참관했다고 조선중앙통신이 8일 보도했다. 김 위원장이 딸 주애와 함께 함내 식당에서 즉석밥이 놓인 식탁에서 해병들과 자리를 함께 하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지