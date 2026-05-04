北 여자축구팀 17일 한국땅 밟는다… 남북교류 물꼬 틀까

수원FC 위민과 20일 AWCL 4강전

정부 “좋은 선례 되도록 대회 협력”

이미지 확대 북한 내고향여자축구단 선수들이 지난해 11월 미얀마 양곤에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 조별 예선에서 8강 진출을 확정 지은 뒤 관중들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. 내고향축구단은 오는 20일 경기 수원종합운동장에서 수원FC 위민과 AWCL 결승 진출을 놓고 자존심을 건 남북대결을 벌인다.

양곤 EPA 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장.

뉴시스

세줄 요약 북한 내고향여자축구단, 17일 인천 입국 예정

수원FC 위민과 AWCL 준결승, 20일 수원 개최

7년 5개월 만의 방남, 남북 교류 신호 주목

2026-05-05 1면

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북한 여자 축구단이 오는 20일 경기 수원에서 열리는 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 남한 축구팀과의 대결을 위해 한국을 방문한다. 북한 선수단이 한국에서 경기를 치르는 것은 2018년 12월 이후 7년 5개월 만이다. 북한이 ‘적대적 두 국가’ 기조를 선언한 가운데 이번 방남이 남북 교류의 물꼬를 틀 수 있을지 주목된다.대한축구협회는 4일 “AFC가 지난 1일 축구협회에 내고향여자축구단의 경기 참가가 확정됐다고 알려왔다”고 밝혔다.평양이 연고지인 내고향여자축구단은 20일 오후 7시 수원종합운동장에서 한국 여자 실업축구단인 ‘수원FC 위민’과 AWCL 준결승전을 치른다. 준결승전에서 이기는 팀은 오는 23일 오후 2시 같은 경기장에서 호주 멜버른 시티 FC 또는 일본 도쿄 베르디 벨레자와 결승전을 치른다. 북한이 패배하면 3·4위전 없이 21일 본국으로 돌아간다.통일부에 따르면 북한 선수단은 17일 오후 2시 15분 중국 베이징에서 에어차이나를 이용해 인천국제공항으로 입국한다. 이후 수원 노보텔 앰배서더 호텔에 머무를 예정이다. 관례에 따라 상대편인 수원FC 위민 선수단과 같은 숙소를 사용한다.﻿축구계 등에서는 북한이 이번 대회를 기권할 가능성이 크다는 관측이 제기됐다. 북한이 한국과 완전한 단절을 선언한 가운데 지난 3월 경기 장소가 한국으로 확정됐기 때문이다. 그러나 예상과 달리 참가를 결정하면서 북한의 대외 정책 기조에 변화가 있는 것 아니냐는 해석도 조심스럽게 나온다.특히 남북 관계에서는 스포츠 교류가 관계 개선의 신호로 작용한 사례가 적지 않다. 남북 스포츠 교류는 1990년부터 2019년까지 총 80여회 추진됐다. 하지만 2018년 평창동계올림픽에 이어 그해 12월 인천에서 열린 국제탁구연맹(ITTF) 월드투어 그랜드파이널스 이후 남북 관계가 경색되며 스포츠 교류도 멈췄다. 2019년 2월 하노이 북미 정상회담 결렬 때문이다.다만 이번 방한이 곧바로 관계 개선으로 이어질 가능성은 크지 않다는 평가도 나온다. AWCL은 클럽대항전으로 경기에서는 국가를 틀지 않고 국기 대신 클럽기를 사용한다. 경기 준비도 주최 측과 구단이 주로 담당해 정부 간 접촉 공간이 없다.실제 이번 참가 결정 과정에서도 당국 간 직접 소통은 없었다. 호주와 일본은 지난달 중순 이미 참가를 통보했지만 북한은 계속해서 결정을 내리지 않았다. 지난달 28일 캐나다 밴쿠버에서 열린 AFC 총회에서 살만 빈 이브라힘 알칼리파 AFC 회장이 김일국 북한 체육상과 정몽규 대한축구협회장을 각각 만났고, 북한은 지난 1일에서야 참가를 확정했다.이번 결정의 배경으로는 김정은 국무위원장이 집권 이후 스포츠의 중요성을 강조해 온 점도 거론된다. 북한은 오는 9월 적대국인 일본 나고야에서 열리는 아시안게임에도 참가 의향서를 제출했다. 북한은 2023년 이후 국제 스포츠 대회에 꾸준히 참가하고 있다. 정부도 정치적 의미보다는 단순한 ‘국제대회 참가’에 무게를 두는 분위기다.특히 여자 축구가 세계적인 수준인 만큼 한국을 이길 수 있다는 자신감도 반영됐다는 분석이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한 주민들에게 ‘적대국보다 우월하다’는 강력한 메시지를 전달하는 최고의 선전 도구로 활용하려는 의도”라고 설명했다.통일부 당국자는 “(방한에 대한) 평가보다는 이 기회에 좋은 선례가 마련되도록 준비해 나가는 것이 더 중요하다”고 말했다. 청와대 관계자는 “내고향여자축구단의 AFC 여자 챔피언스리그 준결승 경기 참가를 환영한다”며 “정부는 AFC, 수원FC와 함께 선수단이 경기를 잘 치를 수 있도록 협조해 나가겠다”고 밝혔다.이주원·박성국 기자