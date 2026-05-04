[포토] 김정은, 청년동맹 참가자들과 기념촬영

1 / 5 이미지 확대 김정은, 청년동맹 제11차대회 참가자들과 기념촬영 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 노동당 외곽 청년단체인 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 제11차대회의 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 3일 보도했다. 2026.5.3 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 청년동맹 제11차대회 참가자들과 기념촬영 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 노동당 외곽 청년단체인 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 제11차대회의 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 3일 보도했다. 2026.5.3 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 청년동맹 제11차대회 참가자들과 기념촬영 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 노동당 외곽 청년단체인 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 제11차대회의 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 3일 보도했다. 2026.5.3 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은에 귓속말하는 신임 청년동맹 위원장 김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 사회주의애국청년동맹 제11차대회 참가자들을 만나 기념촬영했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 기념촬영에 앞서 지난달 28~30일 평양에서 열린 제11차대회에서 새로 선거된 백은철 청년동맹 위원장이 김 위원장에게 귓속말을 하고 있다. 2026.5.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 신임 청년동맹 위원장 만나 축하김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 사회주의애국청년동맹 제11차대회 참가자들을 만나 기념촬영했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 김 위원장이 기념촬영에 앞서 지난달 28~30일 평양에서 열린 제11차대회에서 새로 선거된 백은철 청년동맹 위원장과 악수하며 축하해주고 있다. 2026.5.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 2일 노동당 외곽 청년단체인 사회주의애국청년동맹(청년동맹) 제11차대회의 참가자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 3일 보도했다.온라인뉴스부