[포토] 김정은, ‘빨치산 창건일’ 포사격경기 참관

1 / 9 이미지 확대 김정은, ‘빨치산 창건일’에 포사격경기 참관 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 진행된 인민군 각급 대연합부대관하 경보병부대 박격포병들의 사격경기를 참관했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 2026.4.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대를 축하방문해 장병들을 격려했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.4.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대를 축하방문해 장병들을 격려했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.4.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대를 축하방문해 장병들을 격려했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 2026.4.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대를 축하방문해 장병들을 격려했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 김 위원장은 여단 전체 장병들과 기념사진을 찍고, 부대 군인들과 함께 체육 경기도 관람했다. 2026.4.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 김정은, 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대 방문 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 인민군 서부지구 기계화보병사단관하 연합부대를 축하방문해 장병들을 격려했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다. 김 위원장은 여단 전체 장병들과 기념사진을 찍고, 부대 군인들과 함께 체육 경기도 관람했다. 2026.4.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 조선인민혁명군(빨치산) 창건 94주년을 맞아 진행된 인민군 각급 대연합부대관하 경보병부대 박격포병들의 사격경기를 참관했다고 조선중앙TV가 26일 보도했다.온라인뉴스부