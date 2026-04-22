더 밀착되는 북러… 차 타고 ‘두만강 교량’ 건너 러 간다

2월말 상판 연결… 6월 개통 예정

2024년 북러 정상회담 합의 사항

2026-04-22 12면

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북한에서 자동차를 타고 러시아로 이동할 수 있는 두만강 자동차 교량이 오는 6월 완공될 예정이다. 자동차 교량 개통은 북러 간 협력 관계가 긴밀해지면서 교류 확대 조치도 속도를 내고 있음을 보여준다.북한 주재 러시아 대사관은 21일 텔레그램 채널을 통해 북러 국경에서 두만강 교량 연결식이 열렸다고 밝혔다.이 교량은 2024년 6월 평양에서 열린 김정은 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담 합의 사항이다. 지난해 4월 말 착공했으며 오는 6월 19일 공사가 완료되면 당초 완공 예정 시점보다 반년가량 앞당기는 셈이다.북러 양국은 각각 강 가운데 방향으로 상판 공사를 진행해 지난 2월 말쯤 교량 상판을 연결한 것으로 알려졌다. 이번 연결식은 양측을 접합하는 행사를 한 것으로 추정된다.행사에는 안드레이 니키틴 러시아 교통장관과 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 러시아측 위원장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관 등이 화상으로 참석했다.현재 두만강에는 북한 두만강역과 러시아 하산역을 기차로 오갈 수 있는 철교가 있다. 러시아 타스 통신에 따르면 러시아 교통부는 착공 당시 “계획상으로 10개의 차선을 통해 하루 300대의 차와 2850명이 검문소를 통과할 수 있고 그 수는 더 늘어날 가능성이 있다”고 밝혔다.두진호 한국국가전략연구원 유라시아연구센터장은 “북한과 러시아 극동 지역 간 연결성이 향상되면서 북한의 지정학, 지경학적 위상이 높아질 수 있다”고 설명했다.이주원 기자