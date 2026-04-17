정치 북한 [포토] 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/04/17/20260417800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-17 11:11 입력 2026-04-17 11:11 1/ 5 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스 지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당·정·군 간부들이 경기를 관람했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지