[포토] 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최

1 / 5 이미지 확대 북한, 태양절 기념 남자배구경기 개최 지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다. 박태성 내각 총리 등 당?정?군 간부들이 경기를 관람했다. 2026.4.17 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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지난 16일 평양 빙상관에서 태양절을 맞아 4.25팀과 기관차팀 사이 남자배구경기가 열렸다고 조선중앙통신이 17일 보도했다.박태성 내각 총리 등 당·정·군 간부들이 경기를 관람했다.온라인뉴스부