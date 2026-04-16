[포토] 북한, 김일성 생일 경축 청년학생 야회

1 / 10 이미지 확대 지난 15일 평양 김일성광장에서 김일성 주석 생일 114주년(태양절) 경축 평양시 청년학생들의 야회 및 축포발사가 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 지난 15일 평양 김일성광장에서 김일성 주석 생일 114주년(태양절) 경축 평양시 청년학생들의 야회 및 축포발사가 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한이 4월의 명절(태양절?4월 15일)을 맞아 일꾼들과 근로자들, 인민군 장병들, 청소년학생들이 각지의 김일성?김정일 동상을 찾아 경모의 정을 표하고 꽃바구니를 진정했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한 인민들과 인민군 장병들이 김일성 생일 114주년(태양절ㆍ4월 15일) 맞아 금수산태양궁전 참배와 동상?모자이크벽화 헌화, 경축공연, 무도회 등 다채로운 행사를 진행했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일 114주년 경축 만수대예술단 음악무용종합공연이 지난 15일 동평양대극장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 박태성 내각총리 등 당ㆍ정부 간부들이 공연을 관람했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일 114주년 경축 만수대예술단 음악무용종합공연이 지난 15일 동평양대극장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 박태성 내각총리 등 당?정부 간부들이 공연을 관람했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 지난 15일 평양 김일성광장에서 김일성 주석 생일 114주년(태양절) 경축 평양시 청년학생들의 야회 및 축포발사가 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일 114주년 경축 만수대예술단 음악무용종합공연이 지난 15일 동평양대극장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 박태성 내각총리 등 당ㆍ정부 간부들이 공연을 관람했다. 2026.4.16.

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이미지 확대 북한이 4월의 명절(태양절?4월 15일)을 맞아 일꾼들과 근로자들, 인민군 장병들, 청소년학생들이 각지의 김일성·김정일 동상을 찾아 경모의 정을 표하고 꽃바구니를 진정했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16

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이미지 확대 북한이 4월의 명절(태양절·4월 15일)을 맞아 일꾼들과 근로자들, 인민군 장병들, 청소년학생들이 각지의 김일성·김정일 동상을 찾아 경모의 정을 표하고 꽃바구니를 진정했다고 조선중앙통신이 16일 보도했다. 2026.4.16

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북한은 김일성 주석 생일을 맞아 곳곳에서 성대한 기념행사를 열었다.사회주의여성동맹(여맹)원들의 무도회가 평양체육관 광장에서 열렸고 평양시 청년학생들이 김일성 광장에서 야회와 축포 발사로 명절 분위기를 고조했다. 동평양대극장에서는 만수대예술단의 음악무용종합공연이 진행됐다.온라인뉴스부