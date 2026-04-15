[포토] 태양절에도 고요한 北 접경지역

1 / 9 이미지 확대 북한 ‘최대 명절’로 꼽히는 김일성 주석 생일(태양절)인 15일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군 마을에서 어린이들이 이동하고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 북한 ‘최대 명절’로 꼽히는 김일성 주석 생일(태양절)인 15일 인천 강화군 강화평화전망대에서 바라본 북한 개풍군 마을에서 주민들이 농사일 준비를 하고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 김일성 주석의 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군의 접경지역, 감시장비가 설치된 초소 옆에서 북한군(빨간색 원)이 휴식을 취하고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 김일성 주석의 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군 림한소학교에서 학생들이 등교하고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 김일성 주석의 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군의 접경지역 마을에서 한 어린이가 어른들을 따라 걷고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군에서 주민들이 농사일을 하고 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군 김일성 사적관 일대가 적막하다. 2026.4.15

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군에서 인공기가 게양되어 있다. 2026.4.15

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이미지 확대 북한 김일성 주석 생일인 15일 오전 경기도 파주시 오두산통일전망대에서 바라본 북한 황해북도 개풍군 일대가 고요하다. 2026.4.15

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북한이 김일성 주석의 생일인 15일 김정은 국무위원장이 김 주석의 ‘이민위천’ 정신을 이어가고 있다고 선전하며 간부와 주민들에게 충성을 주문했다.노동당 기관지 노동신문은 이날 ‘위대한 수령 김일성 동지의 이민위천의 사상은 우리 당과 국가의 영원한 정치철학이다’라는 제목의 사설에서 이민위천 정치철학이 김 위원장의 영도 아래 “세기를 이어 빛을 뿌리고 있다”고 주장했다.신문은 “수령님(김일성)의 불멸의 혁명 업적을 가슴 깊이 새기고 위민헌신의 성스러운 역사를 수놓아 가시는 경애하는 총비서 동지(김정은)의 사상과 영도를 일심충성으로 받들어 나가야 한다”고 주문했다.그러면서 “인민의 복리증진을 자기 활동의 최고원칙으로 내세우는 조선노동당의 이상이 완벽하게 실현될 그날을 앞당기기 위하여 용기백배, 신심 드높이 진군해 나아가자”고 강조했다.김 위원장의 핵심 통치 이념인 ‘인민대중제일주의’가 선대의 사상을 충실히 계승하고 있다는 점을 부각하면서 정당성을 강조하고 ‘대를 이은 충성’을 독려하려는 것으로 보인다.북한은 김 주석 생일을 ‘태양절’로 부르면서 최대 명절로 기념해왔다.다만 최근에는 김 위원장의 독자적 업적과 위상을 강화하는 추세 속에서 ‘태양절’이라는 용어는 거의 사용하지 않는다.기념행사 내용도 선대 지도자에 대한 추모를 통해 김정은 정권에 대한 결속을 강화하는 데 강조점을 둔 모습이다.조선중앙통신에 따르면 전날 김 주석 생일을 맞아 근로단체인 사회주의여성동맹(여맹)과 농업근로자동맹(농근맹)이 각각 경축 모임을 열었다.여맹 경축모임 참가자들은 “수령님의 사랑과 믿음의 역사는 경애하는 김정은 동지를 모시어 오늘도 변함없이 이어지고 있다”며 김 위원장에 대한 일심충성을 강조했다.농근맹 모임 참가자들은 “오늘의 장엄한 투쟁에서 나라의 쌀독을 책임진 주인으로서의 책임과 역할을 다해나갈 결의”를 밝혔다고 통신은 전했다.만 7~13세 학생들이 의무적으로 가입하는 조선소년단도 김 주석 생일을 맞아 ‘전국 연합단체대회’를 열었다.대내용 라디오 조선중앙방송은 15일 오후 8시부터 평양 김일성광장에서 청년 학생들의 야회 및 축포 발사가 진행된다고 알렸다.온라인뉴스부