김정은, 또 미사일 발사 참관… 해군력 과시

신형 구축함 ‘최현호’ 최종 점검

중동 의식… 대미 협상력 극대화

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2026-04-15 10면

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김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5000t급 신형 구축함 ‘최현호’에서 한달 만에 또 전략순항미사일 시험발사를 참관하며 광폭 군사 행보를 이어갔다. 최근 중동 전쟁 상황과 관련해 북한의 해군력을 과시하며 대미 협상력을 높이겠다는 의도로 풀이된다.조선중앙통신은 14일 “구축함 최현호에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함) 미사일 시험발사가 12일 또다시 진행됐다”고 전했다. 통신에 따르면 전략순항미사일 2기와 반함선미사일 3기가 시험발사됐다. 전략순항미사일은 2시간 11분 9초~2시간 12분, 반함선미사일은 32분 40초~32분 53초 동안 서해 상공을 비행한 뒤 목표를 명중시켰다.최현호 미사일 발사 시험은 올해만 세 번째다. 북한은 지난 2월 9차 당대회에서 ‘해군 수상 및 수중전력의 핵무장화’를 주요 과제로 제시한 바 있다. 당시 김 위원장은 앞으로 5년간 매년 5000t급 구축함을 두 척씩 건조할 것을 지시한 것으로 알려졌다.이번 미사일 발사는 최현호의 최종 점검 차원으로 풀이된다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “최현호는 전력화와 해군 인도 직전인 무기통합지휘체계 신뢰성 및 대함 전투능력 평가 등의 작전수행능력 평가 단계에 이른 것으로 추정된다”고 설명했다.김 위원장의 행보는 중동 전쟁에서 이란이 미국의 공격을 받은 것과 관련해 ‘해군 전력 과시’ 차원이라는 분석이 나온다. 김용현 동국대 북한학과 교수는 “이란과 차원이 다르다는 점을 과시해 추후 미국과 협상력을 높이기 위한 의도로도 볼 수 있다”고 밝혔다.백서연 기자