정치 북한 [포토] 관광 기념품 살펴보는 평양 시민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/04/10/20260410500266 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-10 17:30 입력 2026-04-10 17:30 1/ 5 이미지 확대 평양 시민들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강 제품 전시회를 둘러보고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 평양 시민들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강 제품 전시회를 둘러보고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 평양 시민들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강 제품 전시회를 둘러보고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 평양 시민들과 외국인들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강제품 전시회 개막식에 참석하고 있다.AP 연합뉴스 이미지 확대 평양 시민들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강 제품 전시회를 둘러보고 있다.AP 연합뉴스 평양 시민들이 10일 북한 평양 과학기술전당에서 열린 평양 국제 관광 기념품 및 건강 제품 전시회를 둘러보고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지