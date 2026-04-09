“축구장 10개 초토화” 집속탄 시험 공개한 北… 비대칭 전력 과시

‘화성-11가’에 집속탄두 붙여 발사

이란전 교훈 통해 신무기 개발 속도

김정은 불참 추정… 수위 조절 관측

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2026-04-10 8면

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북한이 지난 6~8일 사흘에 걸쳐 단거리 탄도미사일(SRBM) 화성-11가(KN-23)에 ‘집속탄두’를 탑재해 발사하는 시험을 했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 위력 과시 차원에서 방공망을 무력화할 수 있는 집속탄 시험을 공개했다는 분석이 나온다.조선중앙통신은 “미사일총국 탄도미사일체계연구소와 전투부(탄두) 연구소는 전술탄도미사일 산포전투부 전투 적용성 및 새끼탄 위력평가시험을 진행했다”며 “지상대지상 전술탄도미사일 ‘화성포-11가’형의 산포전투부로 6.5∼7㏊의 표적지역을 초강력 밀도로 초토화할 수 있다는 것을 확증했다”고 했다. 북한이 주장한 표적지역 넓이는 축구장 약 10개를 합친 것과 비슷하다.합참에 따르면 북한은 전날 원산 일대에서 오전 8시 50분쯤 동해상으로 단거리 탄도미사일 수 발을 발사한 데 이어 오후 2시 20분에도 동해상으로 탄도미사일 한 발을 쐈다. 합참은 집속탄 실전화 등 성능에 대해 “북한의 무기 개발 동향을 예의 주시하고 있다”며 말을 아꼈다.‘산포전투부’는 탄두로 집속탄(확산탄)을 장착했다는 의미다. 이른바 ‘북한판 이스칸데르’ KN-23 계열 단거리 탄도미사일에 수많은 자탄(새끼탄)이 들어있는 집속탄두를 탑재해 시험했다는 취지다. 집속탄이 폭발하면 기존 고폭탄보다 넓은 범위에 강한 힘을 발휘한다.특히 최근 이란이 집속탄 공격으로 이스라엘의 방공망을 뚫으며 위력을 보여준 가운데 북한도 집속탄을 접목한 미사일 시험에 나선 것은 위력 과시 차원이라는 분석도 나온다. 신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 “북한이 이란 전쟁에서 보여 준 비대칭전의 위력을 과시하려는 의도로 무기시험을 공개한 것으로 보인다”며 “이란전 전훈을 바탕으로 전술적 가치가 높은 새 무기체계 개발에 속도를 내는 것”이라고 설명했다.한편 김정은 국무위원장이 시험에 참관했다는 언급은 없었던 점에 대해선 ‘수위 조절’ 또는 ‘전략적 불참’이라는 해석이 나온다. 반길주 국립외교원 교수는 “김 위원장의 참가는 강한 상징성을 갖는 만큼 매번 나가는 것이 오히려 임팩트가 낮아 보일 수 있어 전략적으로 불참한 것으로 보인다”고 했다.백서연 기자