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[포토] 북한, 청동기·신석기시대 소금물저장시설 발굴

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수정 2026-04-09 11:08
입력 2026-04-09 11:08
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북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구 지역에서 소금물을 저장하는 데 유리한 반구형 구조에 청동기시대 유물층(윗문화층)과 신석기시대 유물층(아랫문화층) 2개 문화층으로 구분된 소금물 저장 시설을 발굴했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.

온라인뉴스부
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