[포토] 북한, 청동기·신석기시대 소금물저장시설 발굴

1 / 4 이미지 확대 북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구지역에서 소금물을 저장하는데 유리한 반구형 구조에 청동기시대 유물층(윗문화층)과 신석기시대 유물층(아랫문화층) 2개 문화층으로 구분된 소금물저장시설을 발굴했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.4.9

평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구지역에서 청동기시대 유물층(윗문화층)과 신석기시대 유물층(아랫문화층) 2개 문화층으로 구분된 소금구이시설을 발굴했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.4.9 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구지역에서 신석기시대(5,500년 전) 소금생산 유적을 발굴하는 과정에 새김무늬그릇 및 쪼각이 출토됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.4.9

평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구지역에서 청동기시대(5,000년 전) 소금생산 유적을 발굴하는 과정에 팽이그릇 및 쪼각이 출토됐다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.4.9 평양 조선중앙통신=연합뉴스

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북한 사회과학원 고고학연구소가 남포시 온천군 원읍노동자구 지역에서 소금물을 저장하는 데 유리한 반구형 구조에 청동기시대 유물층(윗문화층)과 신석기시대 유물층(아랫문화층) 2개 문화층으로 구분된 소금물 저장 시설을 발굴했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다.온라인뉴스부