北, 하루 두 번 탄도미사일 쐈다…합참 “동해상 단거리 수 발 발사”

이미지 확대 북한 미사일 관련 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 뉴시스(조선중앙TV 캡처)

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북한이 8일 오전과 오후에 걸쳐 동해상으로 탄도미사일을 잇따라 발사했다.합동참모본부에 따르면 북한은 이날 오전 8시 50분쯤 단거리 탄도미사일(SRBM) 수 발을 동해 방향으로 발사했다. 이 탄도미사일은 약 240㎞를 비행한 후 동해상에 낙하했다. 한미 정보당국은 이를 ‘북한판 이스칸데르’로 불리는 KN-23 계열로 추정하고 정밀 분석 중인 것으로 알려졌다.이어 이날 오후 2시 20분쯤, 북한은 동해 방향으로 탄도미사일 한 발을 추가로 쏘아 올렸다. 오후에 발사된 미사일은 700㎞ 이상 비행한 것으로 파악됐다.북한은 전날에도 평양 일대에서 미상의 발사체를 발사했으나, 비행 초기 단계에서 이상 징후를 보이며 소실된 바 있다.우리 군은 북한의 추가 도발 가능성에 대비해 감시 및 경계를 최고 수준으로 강화한 상태다.합참은 “한미 정보당국이 발사 동향을 면밀히 추적하며 관련 정보를 긴밀히 공유하고 있다”며 “굳건한 한미 연합방위태세 아래 북한의 다양한 동향을 예의주시하고 있다”고 밝혔다.김성은 기자