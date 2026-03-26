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[포토] 벨라루스 대통령 첫 방북

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수정 2026-03-26 16:36
입력 2026-03-26 16:36
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김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.



김정은 위원장이 인민군 명예위병대와 명예기병대, 국방성중앙군악단이 정렬한 가운데 루카셴코 대통령 환영식을 성대하게 열었다.

온라인뉴스부
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