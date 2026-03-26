[포토] 벨라루스 대통령 첫 방북

1 / 5 이미지 확대 벨라루스 대통령 첫 방북…김정은, 김일성광장서 성대한 환영식 김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 김정은 위원장이 인민군 명예위병대와 명예기병대, 국방성중앙군악단이 정렬한 가운데 루카셴코 대통령 환영식을 성대하게 열었다. 2026.3.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 벨라루스 대통령 첫 방북…김정은, 김일성광장서 성대한 환영식 김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 김정은 위원장이 인민군 명예위병대와 명예기병대, 국방성중앙군악단이 정렬한 가운데 루카셴코 대통령 환영식을 성대하게 열었다. 2026.3.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 포옹하는 김정은.루카셴코 김정은 북한 국무위원장과 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 지난 25일 평양 김일성광장에서 열린 환영 의식에서 포옹하며 인사하고 있다. 2026.3.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 북한 김정은, 벨라루스 대통령과 해방탑에 헌화 김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 지난 25일 옛 소련군을 추모하는 해방탑을 찾아 헌화했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.3.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 평양 도착한 루카셴코김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 지난 25일 평양국제비행장에서 두 나라 국기를 흔드는 어린이들과 인사하고 있다. 2026.3.26 조선중앙TV 화면 연합뉴스

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김정은 국무위원장의 초청으로 북한을 공식 방문한 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령을 환영하는 의식이 25일 평양 김일성광장에서 진행됐다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.김정은 위원장이 인민군 명예위병대와 명예기병대, 국방성중앙군악단이 정렬한 가운데 루카셴코 대통령 환영식을 성대하게 열었다.온라인뉴스부