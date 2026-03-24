[포토] 北 백두산 세계지질공원 등록 기념 우표

1 / 4 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 2026.3.24

조선우표사 홈페이지 캡처

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조선우표사 홈페이지 캡처

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조선우표사 홈페이지 캡처

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조선우표사 홈페이지 캡처

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북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다.온라인뉴스부