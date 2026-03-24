정치 북한 [포토] 北 백두산 세계지질공원 등록 기념 우표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/24/20260324800011 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-24 17:45 입력 2026-03-24 17:45 1/ 4 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 2026.3.24 조선우표사 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 2026.3.24 조선우표사 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 2026.3.24 조선우표사 홈페이지 캡처 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 2026.3.24 조선우표사 홈페이지 캡처 북한 국가우표발행국이 백두산 지역의 세계지질공원 등록을 기념해 백두산·리명수폭포·삼지연·백두산천지를 담은 30원권 우표 4종을 내달 3일 발행한다고 조선우표사 홈페이지가 24일 전했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지