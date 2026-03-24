“김정은 만날래” vs “평양 오지마”…김여정, 日총리에 ‘독설’ 날렸다

김여정 “일본이 원한다고 북일정상회담 실현 안돼”

이미지 확대 김여정(사진 왼쪽) 북한 노동당 중앙위원회 부장과 다카이치 사나에 일본 총리. 로이터·AFP 연합뉴스

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다카이치 사나에 일본 총리가 북일 정상회담 의향을 밝힌 가운데, 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장은 “일본이 원한다고 하여, 결심하였다고 하여 실현되는 문제가 아니다”라고 일갈했다.김 부장은 23일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 “일본 수상(총리)이 우리가 인정하지도 않는 저들의 일방적 의제를 해결해보겠다는 것이라면 우리 국가지도부는 만날 의향도, 마주 앉을 일도 없다”며 이같이 말했다.앞서 다카이치 총리는 지난 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 미일 정상회담을 마친 뒤 “김정은 북한 국무위원장과 직접 만나고 싶다는 뜻이 강하다는 점을 (트럼프 대통령에게) 전달했다”고 밝힌 바 있다. 이에 백악관도 “납치 문제의 즉각적인 해결을 위한 일본의 결의를 지지한다”고 했다.김 부장이 언급한 ‘우리가 인정하지도 않는 저들의 의제’는 일본인 납북자 문제를 가리키는 것으로 보인다.일본 정부는 1970~1980년대 자국민 17명이 북한으로 납치됐으며, 그중 2002년 고이즈미 준이치로 당시 총리의 방북 후 일시적 귀환 형태로 돌아온 5명을 제외한 12명이 북한에 남아 있다고 보고 있다.그러나 북한은 12명 중 8명이 사망했고 4명은 아예 오지 않았다며 이제는 종결된 문제란 입장이다.다카이치 총리는 지난해 11월 도쿄에서 열린 ‘일본인 납치 피해자 귀국을 요구하는 국민대집회’에 참석해 “이미 북한 측에는 정상회담을 하고 싶다는 뜻을 전달했다”고 말하기도 했다.김 부장은 “두 나라 수뇌들이 서로 만나려면 우선 일본이 시대착오적인 관행, 습성과 결별하겠다는 결심부터 서 있어야 한다”며 “일본은 이와는 정반대로 멀리 나아가고 있다”고 지적했다.그러면서 “우리는 여전히 구태의연한 사고와 실현 불가능한 아집에 포로되어 있는 상대와는 마주 앉아 할 이야기가 없다”며 “철저히 개인적인 입장이기는 하지만 나는 일본 수상이 평양에 오는 광경을 보고 싶지 않다”고 덧붙였다.윤예림 기자