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[포토] 김정은 국가수반 재추대 축하 공연 개최

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수정 2026-03-24 10:49
입력 2026-03-24 10:49
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조선중앙통신 등 주요 매체 보도에 따르면 북한은 김정은 국무위원장을 최고인민회의 제15기 1차 회의에서 국가수반으로 재추대함과 동시에 기존의 권력 서열을 대대적으로 물갈이하는 파격적인 인사를 단행했다.



사진은 김 위원장이 예술공연에 참석해 박수를 치고 있는 모습이다.

온라인뉴스부
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