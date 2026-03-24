정치 북한 [포토] 김정은 국가수반 재추대 축하 공연 개최 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/24/20260324500081 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-24 10:49 입력 2026-03-24 10:49 1/ 9 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 국무위원장이 시정연설을 하고 있는 모습. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 23일 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 23일 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 김정은 국무위원장이 최고인민회의 제15기 1차회의에서 국가수반으로 재추대 된 것과 1일회의 성과를 축하는 예술공연이 어제 진행됐다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 2026.3.24 평양 조선중앙통신=연합뉴스 조선중앙통신 등 주요 매체 보도에 따르면 북한은 김정은 국무위원장을 최고인민회의 제15기 1차 회의에서 국가수반으로 재추대함과 동시에 기존의 권력 서열을 대대적으로 물갈이하는 파격적인 인사를 단행했다. 사진은 김 위원장이 예술공연에 참석해 박수를 치고 있는 모습이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지