정치 북한 [포토] 목표물 향해 날아가는 북한 자폭 무인기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/20/20260320500109 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-20 11:10 입력 2026-03-20 11:10 1/ 4 이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20 조선중앙TV 화면 이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20 조선중앙TV 화면 이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20 조선중앙TV 화면 이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·전차 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 사진은 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중해 폭발하는 장면이다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지