[포토] 목표물 향해 날아가는 북한 자폭 무인기

1 / 4 이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20 조선중앙TV 화면



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이미지 확대 북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·탱크(전차) 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다. 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중·폭발하는 장면이 담겨 있다. 2026.3.20

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북한 조선중앙TV는 지난 19일 평양 제60훈련기지에서 진행된 보병·전차 협동공격전술연습에서 무인공격기들이 목표물을 타격하는 영상을 20일 방영했다.사진은 무인공격기들이 이륙해 목표물을 향해 날아가다 명중해 폭발하는 장면이다.온라인뉴스부