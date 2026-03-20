김정은 “전쟁준비 완성”…신형 탱크에 13세 딸 주애 태웠다

이미지 확대 김정은, 딸 주애와 함께 탱크 전술훈련 참관 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 3월 19일 조선인민군 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다”라고 보도했다. 뉴스1

이미지 확대 김정은·주애, 탱크부대·특전사 합동훈련 참관 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 3월 19일 조선인민군 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다”라고 보도했다. 뉴스1

이미지 확대 북한, 탱크 및 무인기 부대의 대남 침투 훈련 진행 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 3월 19일 조선인민군 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다”라고 보도했다. 뉴스1

이미지 확대 김정은, 주애 데리고 탱크부대의 대남 침투 및 점령 훈련 참관 북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 “조선노동당 총비서이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 3월 19일 조선인민군 수도방어군단직속 평양 제60훈련기지를 방문하시고 보병, 땅크(탱크)병구분대들의 협동공격전술연습을 참관했다”라고 보도했다. 뉴스1

이미지 확대 김정은, 주애와 신형 권총 사격 김정은 북한 국무위원장이 지난 11일 제2경제위원회 산하의 ‘중요 군수공장’ 내 사격관에서 신형 권총으로 사격하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 공장 시찰에 동행한 딸 주애가 권총 사격을 하는 모습. 북한 노동신문은 12일 김 위원장의 군수공장 현지 지도 소식을 전하면서 이 사진들을 공개했다.

평양 노동신문 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 신형 주력전차를 동원한 보병·기갑부대 협동훈련을 지도하며 전력 강화를 강조했다. 이번에도 딸 주애(13)가 동행했다.조선중앙통신은 20일 김 위원장이 전날 인민군 수도방어군단 직속 평양 제60훈련기지를 방문해 보병과 탱크병 구분대들의 협동 공격 전술연습을 참관했다고 보도했다.통신은 이번 훈련에서 신형 주력 전차의 능동방호체계를 검증하기 위한 시험이 진행됐으며, 대전차 미사일과 무인기 공격을 요격하는 성능을 확인했다고 전했다. 능동방호체계는 적의 대전차 무기가 접근할 경우 자동으로 대응해 요격하는 방어 시스템이다.김 위원장은 신형 전차에 대해 “자체 방어 능력이 매우 강하다”며 “앞으로 육군에 대대적으로 장비될 것”이라고 밝혔다. 이어 “현대전의 변화에 맞게 무기 성능을 지속적으로 개선해야 한다”며 “전쟁 준비 완성의 성과로 이어가야 한다”고 강조했다.북한은 이번 훈련에서 무인공격기를 동원해 적의 지휘 거점과 대장갑 화력 진지를 타격하는 전술도 시험했다.공개된 사진에는 김 위원장의 딸 주애가 전차에 함께 탑승한 모습이 포함돼 눈길을 끌었다. 주애는 최근 김 위원장의 군 관련 일정에 연이어 동행하며 존재감을 드러내고 있다.북한은 지난해 10월 열병식에서 신형 전차 ‘천마-20’을 공개한 바 있다.주애의 군사 활동 공개는 이어지고 있다. 주애는 지난주 김 위원장의 군수공장 시찰 일정에도 동행해 신형 권총 사격 장면이 공개된 바 있다. 당시 군 간부들과 나란히 서 사격에 참여하는 모습이 공개되며 관심을 모았다.앞서 주애는 신형 저격용 소총 사격 장면도 공개된 바 있다. 군사 행보에 반복적으로 등장하는 모습이 이어지면서 후계 구도와 관련한 해석도 꾸준히 제기된다.국가정보원은 최근 국회 보고에서 주애가 후계자로 내정 단계에 들어간 것으로 보인다고 분석했다. 다만 북한 매체는 아직 주애의 공식 직책을 공개하지 않고 있다.김유민 기자