정치 북한 [포토] 북한, 당 9차대회 기념우표 발행 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/19/20260319500036 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-19 10:31 입력 2026-03-19 09:48 1/ 7 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 이미지 확대 북한 국가우표발행국이 노동당 제9차대회 기념우표(소형전지 2종·개별우표 6종)를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 2026.3.19 평양 조선중앙통신=연합뉴스 북한 국가우표발행국이 조선노동당 제9차 당대회(2026년 2월 19~25일) 개최를 기념해 기념우표를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 통신에 따르면 소형전지 2종과 개별우표 6종이 발행됐으며, 소형전지에는 당 마크와 ‘조선로동당 제9차대회’ 문구, 김정은 총비서의 모습을 담았다고 전했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지