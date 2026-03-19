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[포토] 북한, 당 9차대회 기념우표 발행

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수정 2026-03-19 10:31
입력 2026-03-19 09:48
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북한 국가우표발행국이 조선노동당 제9차 당대회(2026년 2월 19~25일) 개최를 기념해 기념우표를 발행했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다.



통신에 따르면 소형전지 2종과 개별우표 6종이 발행됐으며, 소형전지에는 당 마크와 ‘조선로동당 제9차대회’ 문구, 김정은 총비서의 모습을 담았다고 전했다.

온라인뉴스부
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