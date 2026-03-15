정치 북한 [포토] 북한, 방사포 타격훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/15/20260315800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-15 16:49 입력 2026-03-15 16:49 1/ 10 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 방사포 타격훈련 진행북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 식수절 맞아 식수김정은 북한 국무위원장이 식수절(3월14일)을 맞아 14일 당정 간부들과 함께 나무를 심었다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 식수절 맞아 식수김정은 북한 국무위원장이 식수절(3월14일)을 맞아 14일 당정 간부들과 함께 나무를 심었다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 식수절 맞아 식수김정은 북한 국무위원장이 식수절(3월14일)을 맞아 14일 당정 간부들과 함께 나무를 심었다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 식수절 맞아 식수김정은 북한 국무위원장이 식수절(3월14일)을 맞아 14일 당정 간부들과 함께 나무를 심었다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 2026.3.15 평양 조선중앙통신 연합뉴스 북한 조선중앙통신은 김정은 북한 국무위원장이 참관한 가운데 14일 600mm 초정밀다연장방사포 타격훈련을 진행했다고 15일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지