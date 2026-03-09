이미지 확대 센터 차지한 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날)을 맞아 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 평양체육관에서 열린 기념공연을 관람했다고 노동신문이 9일 보도했다.

평양 노동신문·뉴스1

2026-03-10 11면

