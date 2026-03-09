정치 북한 센터 차지한 딸 주애 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/03/10/20260310011002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-09 18:21 입력 2026-03-09 18:21 이미지 확대 센터 차지한 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날)을 맞아 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 평양체육관에서 열린 기념공연을 관람했다고 노동신문이 9일 보도했다.평양 노동신문·뉴스1 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 ‘국제부녀절’(세계 여성의 날)을 맞아 부인 리설주 여사, 딸 주애와 함께 평양체육관에서 열린 기념공연을 관람했다고 노동신문이 9일 보도했다. 평양 노동신문·뉴스1 2026-03-10 11면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지