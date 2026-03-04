[포토] 평양의 정월대보름 달맞이

1 / 4 이미지 확대 평양의 정월대보름 달맞이 북한이 지난 3일 정월대보름을 맞아 보름달은 오후 6시 23분께 뜨기 시작했으나 저기압의 영향으로 흐린 날씨가 이어지고 개기월식까지 겹치면서 오후 10시 20분께부터 관측이 가능했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 2026.3.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 평양의 정월대보름 달맞이 북한이 지난 3일 정월대보름을 맞아 보름달은 오후 6시 23분께 뜨기 시작했으나 저기압의 영향으로 흐린 날씨가 이어지고 개기월식까지 겹치면서 오후 10시 20분께부터 관측이 가능했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 2026.3.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 평양의 정월대보름 달맞이 북한이 지난 3일 정월대보름을 맞아 보름달은 오후 6시 23분께 뜨기 시작했으나 저기압의 영향으로 흐린 날씨가 이어지고 개기월식까지 겹치면서 오후 10시 20분께부터 관측이 가능했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 2026.3.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 평양의 정월대보름 달맞이북한이 지난 3일 정월대보름을 맞아 보름달은 오후 6시 23분께 뜨기 시작했으나 저기압의 영향으로 흐린 날씨가 이어지고 개기월식까지 겹치면서 오후 10시 20분께부터 관측이 가능했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다. 2026.3.4 조선중앙TV 화면 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 지난 3일 정월대보름을 맞아 보름달은 오후 6시 23분께 뜨기 시작했으나 저기압의 영향으로 흐린 날씨가 이어지고 개기월식까지 겹치면서 오후 10시 20분께부터 관측이 가능했다고 조선중앙TV가 4일 보도했다.온라인뉴스부