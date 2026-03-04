“으아아!” 北군인들, 다같이 ‘상탈’ 하더니…얼음판 위에서 무슨 일이 [포착]

북한, 열병식서 인민군 동계훈련 장면 공개

이미지 확대 지난 25일 노동당 제9차 대회 기념 열병식서 인민군 군인들의 겨울 동계훈련 장면이 공개됐다. 2026.3.3 조선중앙TV 화면. 연합뉴스

눈밭에서 맨몸으로 훈련하는 북한 군인들의 모습이 포착됐다.3일 조선중앙TV에 따르면 지난달 25일 9차 당대회를 기념해 평양 김일성광장에서 진행된 열병식에서 인민군의 동계 훈련 영상이 공개됐다. 영상은 열병식장의 대형 스크린에 방영된 것으로 전해졌다.공개된 영상을 보면, 북한 군인들은 맨몸으로 꽁꽁 언 얼음물에 뛰어들거나 얼음판 위에서 각종 훈련을 하는 모습이었다.눈밭에서 쇠사슬로 묶인 알몸에 찬물을 끼얹은 후 힘으로 끊어내는 등의 훈련도 진행했다. 수중에서 권총을 발사하는 모습도 눈에 띄었다.김정은 북한 국무위원장은 열병식에서 “우리 무력은 모든 상황에 준비되어 있다”며 “나라의 주권과 안전 이익을 침해하여 가해지는 어떤 세력의 군사적 적대 행위에 대해서도 즉시에 처절한 보복 공격을 가할 것”이라고 말했다.김 위원장은 “국가와 인민의 생존권과 발전권을 굳건히 지키는 것은 그 무엇과도 나란히 놓을 수 없는 최중대 국사이며 그 누구도 대신할 수 없는 우리 무력의 본분”이라며 군사력 강화 의지를 재확인했다.열병식에는 북한군 각 군종, 병종, 전문병종대를 비롯한 50개의 도보종대, 열병 비행종대가 참가했다.윤예림 기자