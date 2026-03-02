메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[포토] 김정은, 당대회 후 시멘트 공장 첫 방문

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-02 10:37
입력 2026-03-02 10:37
1/ 8


북한 김정은 국무위원장이 지난 1일 북한 시멘트 생산 본보기 단위인 상원세멘트연합기업소를 방문해 노동자들을 격려하고 연설했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다.

김 위원장은 노동당 제9차 대회 후 첫 경제 현장 행보로 시멘트 생산 기지를 찾아 ‘더욱 방대한’ 목표 달성을 독려했다. 앞으로 지난 5년을 능가하는 각종 건설 프로젝트에 박차를 가할 것으로 예상된다.

이날 현장 점검에서 김 위원장은 “제9기 기간에는 더욱 방대한 투쟁 과업이 기업소 앞에 나서고 있으며 변혁으로 들끓는 온 나라가 상원을 바라보고 있다”며 생산 증대를 독려했다.

상원세멘트연합기업소는 연간 200만t 규모의 생산 능력을 보유해 ‘평양 5만 세대 건설 사업’ 등 북한의 역점 대규모 건설 사업에서 핵심적인 역할을 한 것으로 알려져 있다.

북한은 최근 9차 당대회에서도 “전국적 판도에서의 건설 사업”을 더욱 광범위하게 전개하겠다고 예고한 바 있다.
아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 아이수루 서울시의원, 다문화 정책의 본격적 출발 ‘카자흐 하우스’ 개관식 행사 참석

이날 공장 방문은 대규모 건설 사업 재추진을 앞두고 핵심 자재의 안정적인 공급을 위해 노동자들의 노고를 치하함으로써 사명감을 고취시키고 사기를 진작시키려는 의도로 해석된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기