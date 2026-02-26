정치 북한 [포토] 북한 당 대회기념 열병식 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/02/26/20260226800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-26 15:28 입력 2026-02-26 15:09 1/ 12 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참석북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 딸 주애와 당 대회기념 열병식 참관북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 당 대회기념 열병식북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 2026.2.26 평양 조선중앙통신 연합뉴스 북한 노동당 제9차대회기념 열병식이 지난 25일 밤 평양 김일성광장에서 열렸다고 조선중앙통신이 26일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지