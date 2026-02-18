정치 북한 [포토] ‘김정은 손 어루만지는’ 딸 주애 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/02/18/20260218800002 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-18 10:26 입력 2026-02-18 10:05 1/ 3 이미지 확대 김정은 손 어루만지는 딸 주애김정은 북한 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식 경축공연을 관람하던 중 주애가 김 위원장이 펼친 손을 두 손으로 어루만지고 있다. 2026.2.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은 손 어루만지는 딸 주애김정은 북한 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식 경축공연을 관람하던 중 주애가 김 위원장이 펼친 손을 두 손으로 어루만지고 있다. 2026.2.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 주민들과 손잡으며 인사하는 김정은 딸 주애김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(붉은 원)가 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식에서 새 살림집을 배정받은 주민들과 손을 잡으며 인사하고 있다. 2026.2.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식 경축공연을 관람하던 중 주애가 김 위원장이 펼친 손을 두 손으로 어루만지고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지