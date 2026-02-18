[포토] ‘김정은 손 어루만지는’ 딸 주애

1 / 3 이미지 확대 김정은 손 어루만지는 딸 주애 김정은 북한 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식 경축공연을 관람하던 중 주애가 김 위원장이 펼친 손을 두 손으로 어루만지고 있다. 2026.2.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

이미지 확대 주민들과 손잡으며 인사하는 김정은 딸 주애김정은 북한 국무위원장의 딸 주애(붉은 원)가 지난 16일 평양 화성지구 4단계 1만 세대 살림집 준공식에서 새 살림집을 배정받은 주민들과 손을 잡으며 인사하고 있다. 2026.2.18 조선중앙TV 화면 연합뉴스

