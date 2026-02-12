메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[포토] 북한, 청년학생들 백두산 답사 행군

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-02-12 10:25
입력 2026-02-12 10:25
1/ 4


북한 전국 청년학생들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군대가 지난 11일 혁명의 성산 백두산에 올랐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다.



북한 청년 백두산 답사 행군은 겨울철(특히 2019년 이후)부터 대대적으로 강조되는 ‘혁명전적지’ 순례로, 청년들의 사상 단속과 결속을 강화하는 목적으로 실시됐다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기