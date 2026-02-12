[포토] 북한, 청년학생들 백두산 답사 행군

1 / 4 이미지 확대 북한 전국 청년학생들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군대가 지난 11일 혁명의 성산 백두산에 올랐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다. 2026.2.12 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 북한 김정일 국방위원장 생일 84주년을 맞아 지난 11일 중앙노동자회관에서 노동계급과 직맹원들의 경축모임이 진행됐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다. 2026.2.12 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정일 국방위원장의 생일 84주년(2월 16일)을 기념하는 ‘2.16경축 영화상영주간’ 개막식이 지난 10일 평양국제영화회관에서 열렸다고 조선중앙TV가 11일 보도했다. 2026.2.12 조선중앙TV 화면



북한 전국 청년학생들의 백두산지구 혁명전적지 답사행군대가 지난 11일 혁명의 성산 백두산에 올랐다고 조선중앙통신이 12일 보도했다.북한 청년 백두산 답사 행군은 겨울철(특히 2019년 이후)부터 대대적으로 강조되는 ‘혁명전적지’ 순례로, 청년들의 사상 단속과 결속을 강화하는 목적으로 실시됐다.온라인뉴스부