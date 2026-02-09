정치 북한 [포토] 김정은, 건군절 맞아 국방성 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/02/09/20260209800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-02-09 10:17 입력 2026-02-09 10:13 1/ 4 이미지 확대 김정은, 건군절 맞아 국방성 방문김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 인민군 창건 78주년 기념일(건군절)을 맞아 국방성을 축하 방문했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.2.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 건군절 맞아 국방성 방문김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 인민군 창건 78주년 기념일(건군절)을 맞아 국방성을 축하 방문했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.2.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 건군절 맞아 국방성 방문김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 인민군 창건 78주년 기념일(건군절)을 맞아 국방성을 축하 방문했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 2026.2.9 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 건군절 행사 초청 제대장령들과 기념촬영김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 국방성을 축하 방문해 건군절 기념행사에 초청된 제대장령들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 9일 보도했다. 조선중앙TV 화면] 2026.2.9 연합뉴스 김정은 북한 국무위원장이 지난 8일 인민군 창건 78주년 기념일(건군절)을 맞아 국방성을 축하 방문했다고 조선중앙통신이 9일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지