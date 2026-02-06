[포토] 北 2·16 경축 평양시 산업미술전시회

1 / 5 이미지 확대 지난 5일 ‘지방변혁의 새시대와 산업미술’을 주제로 2.16 경축 평양시 산업미술전시회가 시작됐다고 조선중앙통신이 6일 보도했다. 2026.2.6

지난 5일 함경남도 락원군에서 지방발전정책 대상 건설 착공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 6일 보도했다. 2026.2.6
평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 지난 5일 ‘지방변혁의 새시대와 산업미술’을 주제로 2.16 경축 평양시 산업미술전시회가 시작됐다고 조선중앙통신이 6일 보도했다. 2026.2.6

이미지 확대 지난 5일 함경남도 락원군에서 지방발전정책 대상 건설 착공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 6일 보도했다. 2026.2.6

이미지 확대 지난 5일 함경남도 락원군에서 지방발전정책 대상 건설 착공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 6일 보도했다. 2026.2.6

북한이 경제 성과를 대대적으로 선전하며 개최가 임박한 제9차 당대회 분위기를 고조시키고 있다.조선중앙통신은 6일 ‘당 제9차 대회를 향한 전인민적인 과감한 진군기세’ 기사에서 “인민경제의 수많은 단위들에서 새 기준, 새 기록이 련이어 창조되고 1월 인민경제계획이 빛나게 완수”됐다고 보도했다.통신은 금속, 화학, 전력, 석탄, 기계, 채취공업 등 각 분야에서 목표를 초과 달성한 공장, 탄광, 양식장 등의 사례를 대거 나열하고 “첫달 인민경제계획을 완수한 기세드높이 당 제9차대회를 향한 전인민적인 공격기세를 더욱 고조”시키고 있다“고 강조했다.통신이 같은 날 발행한 ‘우리식 사회주의의 경이적인 전진속도, 지방발전의 활기찬 국면을 과시하는 압록강반의 천지개벽’ 기사는 평안북도 신의주 수해 지역에 건립된 대규모 온실농장 준공의 성과를 추켜세웠다.북한은 2024년 여름 큰 수해를 겪은 신의주 위화도 일대에 대형 온실농장을 건설하는 방안을 추진해왔고, 착공 약 1년 만인 지난 2일 준공식이 열렸고 김정은 국무위원장이 직접 참석했다.중앙통신은 김 위원장이 이 사업을 적극적으로 지도한 사실을 구체적으로 전하고 “조선로동당 제9차 대회를 맞으며 훌륭히 완공된 신의주온실종합농장은 경애하는 김정은 동지의 웅대한 지방건설구상과 세련된 영도, 군민건설자들의 애국충의심에 받들려 전면적국가부흥시대의 본보기적창조물”이라고 성과를 치켜세웠다.이날 중앙통신은 김 위원장의 역점사업인 ‘지방발전 20×10 정책’에 따라 함경남도 낙원군에서 착공식이 진행된 사실도 소개했다.북한은 2024년 이후 해마다 20개 군에 현대적인 지방공업공장 등을 건설해 10년 안에 도농 격차를 해소하겠다며 이 정책을 시행 중이다. 북한은 이 정책에 따른 건설 결과물들을 이달로 예상되는 당대회에서 핵심 성과로 내세울 것으로 예상된다.지난 한 해 동안 농촌의 신규 주택 건립 성과도 대대적으로 부각했다. 통신은 지난 1년 동안 북한 내에 신규 문화주택 3만2천채가 새로 건설됐다며 “새시대 농촌혁명강령의 정당성과 생활력의 뚜렷한 과시”라고 평가했다.이날 조선중앙통신 기사 다수는 북한 일반 주민들이 보는 노동신문에도 큰 비중으로 실렸다.또 중앙통신은 이날 평양 화성지구 4단계 조성사업과 관련해 “대건축군이 웅장화려하게 일떠서 준공을 앞두고 있다”고 전했다.앞서 북한이 2024년 12월 당 전원회의에서 화성지구 4단계 살림집 건설을 통해 ‘평양시 5만세대 살림집 건설 목표’를 완수하겠다고 결정한 바 있다는 점에서 화성지구 4단계 사업이 완공되면 곧바로 당대회가 열릴 수 있다는 관측이 나온다.화성지구 살림집 건설사업은 제8차 노동당 대회에서 제시한 과업으로 5년간 이어왔다는 점에서 8기 노동당을 성과로 마감하는 마침표가 될 것으로 보인다.북한은 최대 정치행사인 제9차 당대회 개최를 앞두고 있다.당대회는 지난 5년간의 성과를 돌아보고 차기 5년 동안의 대내외 정책 향방을 결정할 북한 최상위의 의사결정기구다.북한은 당 하급조직과 중앙당의 대표자 선발 절차를 진행했다고 발표해 대회가 임박한 사실을 알렸으나 아직 구체적인 당대회 개최 날짜는 확인되지 않았다.온라인뉴스부