정치 북한 [포토] 김정은, 삼광축산농장 조업식 참석

수정 2026-02-03 11:26 입력 2026-02-03 11:10

북한, 삼광축산농장 조업북한은 지난 2일 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 삼광축산농장 조업식을 진행했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 2026.2.3 평양 조선중앙통신 연합뉴스

북한은 지난 2일 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 삼광축산농장 조업식을 진행했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다.