[포토] 김정은, 러 파병군 조각상 제작 현장 방문

1 / 7 이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 만수대창작사를 방문해 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’(파병기념관)에 건립하고 설치할 조각 창작사업을 지도했다고 조선중앙TV 가 26일 보도했다. 2026.1.26 조선중앙TV 화면



이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 만수대창작사를 방문해 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’(파병기념관)에 건립하고 설치할 조각 창작사업을 지도했다고 조선중앙TV 가 26일 보도했다. 2026.1.26 조선중앙TV 화면

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 만수대창작사를 방문해 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’(파병기념관)에 건립하고 설치할 조각 창작사업을 지도했다고 조선중앙TV 가 26일 보도했다. 2026.1.26 조선중앙TV 화면

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 25일 만수대창작사를 방문해 파병기념관에 건립하고 설치할 조각창작 사업을 지도했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.2026.1.26 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 25일 만수대창작사를 방문해 ‘해외군사작전 전투위훈기념관’(파병기념관)에 건립하고 설치할 조각 창작사업을 지도했다고 조선중앙TV 가 26일 보도했다. 2026.1.26 조선중앙TV 화면

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 25일 만수대창작사를 방문해 파병기념관에 건립하고 설치할 조각창작 사업을 지도했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.2026.1.26 평양 조선중앙통신=연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 25일 만수대창작사를 방문해 파병기념관에 건립하고 설치할 조각창작 사업을 지도했다고 조선중앙통신이 26일 보도했다.2026.1.26 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병군 추모기념관에 설치할 조각상 제작현장을 직접 챙기고 나섰다.조선중앙통신은 김 위원장이 지난 25일 만수대창작사를 방문해 “해외군사작전 전투위훈기념관에 건립하고 설치할 조각창작사업을 지도했다”고 조선중앙TV 가 26일 보도했다.만수대창작사는 선전선동용 예술작품을 제작하는 미술창작기지로 북한의 주요 동상 등을 전담 제작해 왔다.이날 김 위원장은 가죽점퍼 차림으로 제작 현장을 돌아봤고, 기념관 내부 예상도를 지휘봉으로 가리키면서 지시를 내리기도 했다.그는 “전승세대의 특출한 영웅성이 전군의 대중적영웅주의로 승화”했다면서 “앞으로 기념관을 찾는 사람들 누구나 하나의 조각상앞에서도 그들에 대한 영원한 추억을 간직할 수 있게 모든 세부 요소에 이르기까지 고매한 예술적 형상과 섬세한 완벽성을 기해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스부