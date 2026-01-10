[포토] ‘北, 한국 침투 주장’ 격추된 무인기

1 / 10 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야” 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 추락된 한국 무인기 잔해들. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스

북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다.사진은 북한이 주장한 추락된 한국 무인기 잔해들.온라인뉴스부