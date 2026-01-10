정치 북한 [포토] ‘北, 한국 침투 주장’ 격추된 무인기 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/01/10/20260110800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-10 09:39 입력 2026-01-10 09:39 1/ 10 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 추락된 한국 무인기 잔해들. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장하는 개성시 개풍구역에 추락된 한국 무인기. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기 비행경로. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기 촬영 장치들. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기 촬영 장치들. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기에 기록된 황해북도 평산 일대 모습. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기에 기록된 개성시 개풍구역 모습. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기에 기록된 개성 일대 지역 모습. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 北 “韓, 작년 9월과 4일에 또 무인기 도발…대가 각오해야”북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 한국 무인기 비행 이력. 2026.1.10 평양 조선중앙통신 연합뉴스 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 추락된 한국 무인기 잔해들.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지