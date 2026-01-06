마두로 축출 의식한 김정은… “핵 필요성, 국제 사변이 설명”

극초음속 미사일 발사 훈련서 강조

핵 고도화 명분·대응능력 과시 행보

트럼프 외면 어려워 대화 나설 수도

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 4일 조선인민군 주요 화력타격집단 예하 부대의 극초음속 미사일 발사훈련을 참관해 북동 방향으로 날아가는 극초음속 미사일을 지켜보고 있다. 평양 노동신문 뉴스1

2026-01-06 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 지난 4일 극초음속 미사일 발사 훈련에 참관해 핵무력 강화 필요성을 강조했다. 김 위원장은 ‘최근의 지정학적 위기와 국제적 사변’을 언급했는데 이는 미국의 베네수엘라 공습을 겨냥한 것이란 해석이 나온다.노동신문은 5일 “(지난) 4일 조선인민군 주요 화력타격집단 관하 구분대의 미사일 발사 훈련이 진행됐다”며 “평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 극초음속미사일들은 조선동해상 1000㎞ 계선의 설정 목표들을 타격했다”고 보도했다.김 위원장은 발사훈련을 참관한 이후 “전략적 공격 수단의 상시 동원성과 그 치명성을 적수들에게 부단히 그리고 반복적으로 인식시키는 것 자체가 전쟁 억제력 행사에 중요하고 효과 있는 한 가지 방식”이라며 “숨길 것 없이 우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는 데 있다”고 했다. 이어 “그것이 왜 필요한가는 최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해 주고 있다”고 덧붙였다.김 위원장이 언급한 ‘지정학적 위기와 국제적 사변’은 미국의 베네수엘라 공습 등을 포괄적으로 언급한 것이란 해석이 나온다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “북한은 최근 베네수엘라 뿐 아니라 러시아-우크라이나 등 분쟁이 이어지는 상황을 자신들의 전쟁 억제력을 강화해야 하는 중요한 명분으로 본 것”이라며 “미국의 위협에 대응해 보복능력과 대응능력을 갖고 있다고 최대한 과시하는 행보”라고 말했다.미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 부부 생포로 북미 협상의 가능성이 높아질 것이라는 전망도 나왔다. 박원곤 동아시아연구원(EAI) 북한연구센터 소장은 이날 EAI 주최의 ‘한국의 주변국 외교 및 대북 전략 콘퍼런스’에서 “북한의 핵에 대한 집착을 강하게 만들 것”이라면서도 “김 위원장의 입장에서도 계속해서 (도널드) 트럼프 대통령의 대화 제안을 거부하는 것은 큰 도전이 될 가능성이 있다”고 말했다. 이어 북미 정상회담 시기로 “올해 4월이나 미국 중간선거가 열리는 11월 이후”라고 내다봤다.백서연 기자