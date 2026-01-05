정치 북한 [포토] 북한, 평양 야외빙상장 개장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/01/05/20260105800001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-01-05 11:17 입력 2026-01-05 11:17 1/ 3 이미지 확대 북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 2026.1.5.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 2026.1.5.조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 2026.1.5.조선중앙TV 화면 연합뉴스 북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 기상·기후 조건에 따라 저녁 시간을 기본으로 스케이트와 썰매를 탈 수 있다.온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지