[포토] 북한, 평양 야외빙상장 개장

북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다. 2026.1.5.

조선중앙TV

북한 평양시 중심부에 설치된 야외빙상장이 운영을 시작해 근로자, 청소년, 어린이들이 스케이트와 썰매를 즐기고 있다고 조선중앙TV가 5일 보도했다.기상·기후 조건에 따라 저녁 시간을 기본으로 스케이트와 썰매를 탈 수 있다.온라인뉴스팀