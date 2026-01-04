北 “美, 베네수 주권 난폭하게 유린…불량배적 본성 다시 확인”

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 판문점을 방문해 자유의 집에서 김정은 북한 국무위원장과 대화에 앞서 악수하고 있다. 2019.6.30 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한은 4일 미군의 특수 작전으로 베네수엘라의 ‘철권통치자’ 니콜라스 마두로 대통령이 체포된 데 대해 “지금까지 국제사회가 오랫동안 수없이 목격해온 미국의 불량배적이며 야수적인 본성을 다시 한번 뚜렷이 확인할 수 있게 하는 또 하나의 사례”라고 비난했다.조선중앙통신은 이날 북한 외무성 대변인이 ‘미국이 베네수엘라의 자주권을 난폭하게 유린하는 주권침해 행위를 감행한 것’과 관련한 질문에 이같이 답했다고 보도했다.외무성은 “베네수엘라에서 감행된 미국의 패권행위를 가장 엄중한 형태의 주권침해로, 주권존중과 내정불간섭, 영토완정을 기본목적으로 하는 유엔헌장과 국제법에 대한 난폭한 위반으로 난인하며 이를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.또 “국제사회는 지역 및 국제관계 구도의 정체성 보장에 파괴적인 후과를 미친 이번 베네수엘라 사태의 심각성을 인지하고 미국의 상습화된 주권침해 행위에 응당한 항의와 규탄의 목소리를 높여야 할 것”이라고 촉구했다.북한과 베네수엘라는 1974년 공식 수교 이후 가까운 관계를 유지해오며 주요 국가행사마다 서로 축전 교환 등으로 우호 관계를 쌓아왔다. 미국 등의 제재를 받고 있다는 점도 공통점이다.이들이 오랜 기간 반미 전선에서 유대관계를 다져왔다는 점에서 김정은 북한 국무위원장이 체감하는 충격이 더 클 수도 있다. 베네수엘라가 미국의 군사작전에 사실상 아무런 저항도 하지 못했다는 점에서 핵무장에 대한 김 위원장의 집착이 더욱 커질 것이라는 예상이 나온다.북한이 이날 동해상으로 탄도미사일 수 발을 쏘며 무력시위를 감행한 것도 미국에 보내는 메시지의 성격일 가능성이 있다.이재명 대통령이 이날 한중정상회담을 위해 방중한다는 점을 의식했을 수도 있지만, 미군에 속수무책으로 당한 베네수엘라와 달리 북한은 미국에 맞설 수 있는 군사력을 갖췄다는 점을 과시하려 했을 수 있다는 해석이다.윤예림 기자