정치 북한 [포토] ‘환한 웃음’ 김정은, 은산종이공장 준공식 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/12/29/20251229800004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-29 15:56 입력 2025-12-29 15:56 1/ 5 이미지 확대 북한, 은산종이공장 준공식 진행평안남도 은산종이공장 준공식이 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 28일 진행되었다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 2025.12.29 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 은산종이공장 준공식 진행평안남도 은산종이공장 준공식이 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 28일 진행되었다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 2025.12.29 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 평안남도 은산종이공장 준공식 참석북한 김정은 국무위원장이 지난 28일 평안남도 은산군에 건설된 종이공장 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 2025.12.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 평안남도 은산종이공장 준공식 참석북한 김정은 국무위원장이 지난 28일 평안남도 은산군에 건설된 종이공장 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 2025.12.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스 이미지 확대 김정은, 평안남도 은산종이공장 준공식 참석북한 김정은 국무위원장이 지난 28일 평안남도 은산군에 건설된 종이공장 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. [조선중앙TV 화면] 2025.12.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스 평안남도 은산종이공장 준공식이 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 28일 진행됐다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지