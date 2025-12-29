[포토] 북한, 장거리순항미사일 시험발사

1 / 7 이미지 확대 북한, 장거리순항미사일 시험발사 북한은 28일 서해상에서 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 장거리전략순항미사일 발사 훈련을 진행했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다. 2025.12.29 평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 서해 상공 비행하는 북한 장거리 순항미사일 북한이 지난 28일 서해 해상에서 실시한 장거리 전략순항미사일 발사훈련 장면. 미사일이 서해 상공을 비행하고 있다. 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 진행된 이번 훈련에서 전략순항미사일들은 1만199초(2시간49분59초), 1만203초(2시간50분3초) 간 조선서해상공에 설정된 비행궤도를 따라 비행해 표적을 명중타격했다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 2025.12.29 조선중앙TV 화면 연합뉴스

북한은 28일 서해상에서 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 장거리전략순항미사일 발사 훈련을 진행했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다.온라인뉴스부