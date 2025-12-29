메뉴
[포토] 북한, 장거리순항미사일 시험발사

수정 2025-12-29 15:35
입력 2025-12-29 15:35
북한은 28일 서해상에서 김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 장거리전략순항미사일 발사 훈련을 진행했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
