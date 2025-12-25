[포토] 김정은, 딸 주애와 8700t급 핵잠 건조 시찰

1 / 11 이미지 확대 북한 김정은 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함’ 건조 사업을 현지지도하고 해군의 핵무장화를 계속 강력히 추진해 나가겠다는 의지를 밝혔다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한 김정은 국무위원장이 부인 리설주, 딸 주애와 함께 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함’ 건조 사업을 현지지도하고 해군의 핵무장화를 계속 강력히 추진해 나가겠다는 의지를 밝혔다고 조선중앙TV가 25일 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업’을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업’을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 북한이 지난 24일 동해상에서 김정은 국무위원장이 참관한 가운데 신형 고공 장거리 반항공(대공) 미사일 시험 발사를 진행했다고 25일 조선중앙통신이 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업’을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 함경남도 정평군 지방공업공장과 종합봉사소 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 공장 내부시설과 종합봉사소를 둘러봤다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 함경남도 정평군 지방공업공장과 종합봉사소 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 공장 내부시설과 종합봉사소를 둘러봤다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 함경남도 정평군 지방공업공장과 종합봉사소 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 공장 내부시설과 종합봉사소를 둘러봤다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 함경남도 정평군 지방공업공장과 종합봉사소 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 공장 내부시설과 종합봉사소를 둘러봤다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 함경남도 정평군 지방공업공장과 종합봉사소 준공식에 참석해 준공 테이프를 끊고 공장 내부시설과 종합봉사소를 둘러봤다고 조선중앙통신이 25일 보도했다.

2025.12.25

평양 조선중앙통신 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김정은 북한 국무위원장이 핵추진 잠수함 건조 현장을 지도하고 한국의 핵잠수함 추진에 대해 “우리 국가의 안전과 해상주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위”라고 비난했다.조선중앙통신은 25일 김 위원장이 8700t급 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함 건조사업’을 현지에서 지도했다고 보도했다.김 위원장은 “최근 서울의 청탁으로 워싱턴과 합의된 한국의 핵잠수함 개발 계획은 조선반도 지역의 불안정을 더욱 야기시키게 될 것”이라며 “우리는 그것을 우리 국가의 안전과 해상 주권을 엄중히 침해하는 공격적인 행위로, 반드시 대응해야 할 안전 위협으로 간주한다”고 밝혔다.북한의 ‘핵동력 전략유도탄 잠수함’은 핵연료를 추진 동력으로 하며 핵탄두를 장착한 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 탑재할 수 있을 것으로 보인다. 역시 핵탄두를 장착할 수 있는 잠수함발사순항미사일(SLCM)을 함께 운용할 가능성도 있다.한국이 추진하는 핵추진잠수함은 재래식 무기를 장착한다. 그런데도 북한은 이를 ‘해상 주권을 엄중히 침해하는 공격적 행위’라며 비난한 것이다.김 위원장은 북한의 ‘국가안전 보장 정책, 대적견제원칙’에는 추호의 변화도 없을 것이라며 “적들이 우리의 전략적 주권 안전을 건드릴 때에는 반드시 대가를 치르게 되며 군사적 선택을 기도한다면 가차없는 보복 공격을 받게 된다는 것을 의심할 여지없이 인식하게 만들어야 한다”고 강조했다.김 위원장은 “절대적 안전 담보인 핵방패를 더욱 강화하고 그 불가역적 지위를 굳건히 다지는 것은 우리 세대의 숭고한 사명이고 본분”이라고도 역설했다.그러면서 “적이 두려워하지 않을 수 없는 핵무력 구성으로 국가의 영구적인 평화환경과 절대적 안전을 보장하려는 우리 당과 공화국 정부의 결심은 불변할 것”이라며 비핵화 거부 입장을 거듭 밝혔다.그는 북한이 새로 건조하는 핵잠은 “우리가 도달한 전쟁억제능력에 대하여 우리 자신과 지어(심지어) 적들까지도 더욱 확신하게 만드는 사변적인 중대 변화”, “핵전쟁억제력의 중대한 구성 부분”이 될 것이라고 평가했다.북한은 지난 3월 핵동력 전략유도탄 잠수함 건조가 추진되고 있다고 공개한 바 있다. 당시 북한은 동체 하단부 사진만 보도했는데 이번에는 동체 전체를 전격 공개했다. 건조 중인 핵잠의 배수량이 8천700t급이라고 언급한 것도 처음이다.장기간 잠항 능력과 핵투발 능력을 갖춘 잠수함 건조를 추진하고 있다는 선전을 통해 한미에 ‘비핵화 불가’를 거듭 강조하고 자신들의 억제능력을 부각하려는 의도로 해석된다.김 위원장의 핵잠 건조 시찰 보도는 한미가 핵추진 잠수함을 위한 별도 협정 추진에 합의했다는 소식이 전해진 다음 날 나왔다는 점도 주목된다.통신은 정확한 현지지도의 일자를 공개하지 않았으나 동행한 딸 주애는 지난 19일 함경남도 신포시 지방공장 준공식 참석 때와 같은 차림이다.김 위원장이 시찰하는 배경에 ‘미제와 대한민국 것들을 쓸어버릴 무기 생산에 총궐기하자’는 내용의 구호판이 포착되기도 했다.김 위원장은 “해군력의 현대화, 핵무장화의 급진적인 발전을 더욱 가속화해야 하는 것은 절박한 과업이며 필수불가결한 선택”이라고도 언급했다. 해상 기반 핵투발 능력을 확충해 나가겠다는 뜻으로 해석된다.이와 관련, 김 위원장은 “최근에 건조하고 있는 공격형 구축함들과 핵잠수함들은 우리 함대 무력의 전투력을 비약시키고 국가의 전략적 주권 안전 수호에 기여하게 될 것”이라며 다양한 수상 및 수중함선의 건조 속도를 높이며 ‘각이한 공격무기체계들’을 여기에 결합시켜 나가겠다고 밝혔다.아울러 그는 새로 개발 중인 ‘수중비밀병기’들의 연구사업 실태도 구체적으로 파악하고 해군무력 개편 및 새로운 부대 창설 관련 전략적 구상을 밝혔다고 통신은 보도했다.이날 김 위원장의 핵잠 건조 현지지도에는 딸 주애 외에 아내 리설주, 김광혁 공군사령관, 박광섭 해군사령관, 조춘룡 당 군수공업부장, 김정식 당 군수공업부 제1부부장 등도 수행했다.온라인뉴스부