이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 최고인민회의 연설에서 “현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”며 “만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다”고 말했다고 북한 조선중앙TV가 22일 보도했다. 조선중앙TV 연합뉴스

[속보] 김정은 “한국 핵잠수함 개발, 국가안전 엄중 침해…반드시 대응해야”[속보] 北 “신형장거리대공미사일 동해상 시험발사”…김정은 참관[속보] 김정은 “새로 건조하는 핵잠수함, 전쟁억제력 중대변화”문경근 기자