[속보] 김정은 “한국 핵잠수함 개발, 국가안전 엄중 침해…반드시 대응해야”

문경근 기자
문경근 기자
수정 2025-12-25 06:20
입력 2025-12-25 06:20
김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 최고인민회의 연설에서 “현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”며 “만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다”고 말했다고 북한 조선중앙TV가 22일 보도했다. 조선중앙TV 연합뉴스
김정은 북한 국무위원장이 지난 21일 최고인민회의 연설에서 “현 미국 대통령 트럼프에 대한 좋은 추억을 가지고 있다”며 “만약 미국이 허황한 비핵화 집념을 털어버리고 현실을 인정한 데 기초하여 우리와의 진정한 평화 공존을 바란다면 우리도 미국과 마주 서지 못할 이유가 없다”고 말했다고 북한 조선중앙TV가 22일 보도했다. 조선중앙TV 연합뉴스


문경근 기자
