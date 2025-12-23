[포토] 노천 온수 수영장 둘러보는 김정은과 딸 주애

1 / 14 이미지 확대 북한 조선중앙통신은 20∼21일 이틀에 걸쳐 삼지연시에 ‘현대적인 호텔’ 5곳의 준공식이 열렸다고 23일 보도했다. 20일에는 이깔호텔·밀영호텔이, 21일에는 소백수호텔·청봉호텔·봇나무호텔이 각각 문을 열었다. 통신은 김정은 북한 국무위원장이 20일 이깔호텔과 밀영호텔 준공식에 참석했다고 전했다. 2025.12.23.

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 딸 주애와 함께 삼지연 밀영호텔 준공식에 참석해 식당 시설을 둘러보고 있다. 2025.12.23.

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난 20일 딸 주애와 함께 삼지연 밀영호텔 준공식에 참석해 실내 온천 시설을 둘러보고 있다. 딸 주애가 김 위원장의 어깨에 손을 얹고 서 있다. 2025.12.23.

이미지 확대 북한 양강도 삼지연시 관광지구에 이깔·밀영·소백수·청봉·봇나무호텔 5곳이 건설돼 지난 20~21일 준공식이 열렸다고 조선중앙통신이 23일 보도했다. 김정은 국무위원장은 부인 리설주, 딸 주애와 함께 20일 이깔·밀영호텔 준공식에 참석했다. 이깔호텔 프론트에 평양·베이징·모스크바·런던·뉴욕·리오(브라질) 세계시계가 걸려 있다. 2025.12.23.

북한이 백두산 인근 삼지연 관광지구에서 호텔 5곳을 한꺼번에 준공했다.김정은 북한 국무위원장은 호텔 준공식에 직접 참석해 삼지연을 북한의 대표 관광도시로 만들겠다는 의지를 드러냈다.조선중앙통신은 20∼21일 이틀에 걸쳐 삼지연시에 ‘현대적인 호텔’ 5곳의 준공식이 열렸다고 23일 보도했다. 20일에는 이깔호텔·밀영호텔이, 21일에는 소백수호텔·청봉호텔·봇나무호텔이 각각 문을 열었다.이깔·밀영호텔 준공식에 참석해 객실과 시설을 직접 돌아본 김 위원장은 “모든 요소요소들이 자기 고유의 매력이 살아나게 실용성과 다양성, 조형화와 예술화가 높은 수준에서 구현됐다”며 흡족해했다.그는 “봉사시설도 중요하지만, 기본은 봉사의 질이다. 호텔들에서는 봉사 능력과 봉사원들의 전문가적 자질을 향상시키기 위한 사업에 선차적인 힘을 넣어야 한다”고 강조했다.이어 김 위원장은 “관광명소들에 현대문명의 실체들을 대대적으로 일떠세우는 것 자체가 우리 인민의 높아가는 이상과 우리 국가의 발전 잠재력에 대한 뚜렷한 증명”이라며 “삼지연시를 나라의 관광문화를 대표할 수 있는 혁신적인 문명도시로 더욱 훌륭하게 개변”시키겠다는 포부를 밝혔다.김 위원장의 딸 주애도 19일 함경남도 신포시 공장 준공식에 이어 이틀 연속 김 위원장과 동행했다.주애는 김 위원장의 방중 동행 후 한동안 모습을 드러내지 않다가 최근 김 위원장의 민생 행보를 잇달아 수행하고 있다.북한 매체들은 검정색 코트 차림으로 호텔 곳곳을 돌아보는 주애의 모습을 담은 사진을 여러 장 보도했다. 주애가 김 위원장과 손깍지를 끼는 등 다정한 부녀의 모습을 연출하는 모습도 포착됐다.부인 리설주 여사도 참석했지만, 공개된 사진은 드물었다.이날 준공식에는 조용원, 리일환, 박정천 등 노동당 비서들과 최선희 외무상, 노광철 국방상 등 당정 핵심 간부들이 대거 참석해 백두산 개발에 대한 김 위원장의 의지를 뒷받침했다.이번에 개장한 호텔은 화려한 외양뿐 아니라 고급 객실과 연회장, 사우나, 노천 온수 수영장 등 다양한 시설을 갖춘 것으로 보인다.북한 매체들이 보도한 사진을 보면 대규모 행사나 국제학술회의 개최 가능성을 염두에 둔 듯 ‘기자 센터’라고 적힌 안내표지도 확인된다.호텔 이름은 백두산의 대표적 수종인 ‘이깔’(잎갈)나무, 북한이 김정일 탄생지로 선전하는 백두산 ‘밀영’, 백두산 발원 하천인 ‘소백수’ 등 지역 특색을 상징하는 것으로 풀이된다.북한은 대북 제재에 구애받지 않고 외화를 벌어들이기 위해 관광산업 활성화를 적극적으로 시도하고 있다.이를 위해 원산갈마 해안관광지구, 양덕군 온천관광지구, 강원도 마식령스키장 외에도 백두산 일대를 관광 거점으로 개발하고 있다.삼지연시는 2013년 북한이 주거·관광·공업 도시 정비를 시작한 이래 김 위원장이 12회나 방문했을 정도로 관심을 보인 지역으로 꼽힌다.특히 김 위원장은 작년 9월 정권 수립 76주년(9·9절) 기념 연설에서 삼지연시를 “세계적인 산악관광지로 전변”시켜야 한다고 지시하는 등 삼지연시의 관광자원 개발에 대한 강력한 의지를 보여왔다.이 지역은 백두산과도 가까워 이에 연계한 중국인 관광객 유입 가능성이 큰 곳이다.온라인뉴스팀