정치 북한 [포토] “좋구나”… 북한 현대적 지방공업공장 준공 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/12/22/20251222800006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-22 14:40 입력 2025-12-22 14:40 1/ 7 이미지 확대 북한, 김정숙군 지방공업공장 준공지난 21일 북한 양강도 김정숙군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 세포군 지방공업공장 준공지난 21일 북한 강원도 세포군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 곡산군 지방공업공장 준공북한 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 참석한 가운데 지난 21일 황해북도 곡산군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 세포군 지방공업공장 준공지난 21일 북한 강원도 세포군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 배천군 지방공업공장 준공북한 박태성 내각 총리가 참석한 가운데 지난 21일 황해남도 배천군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 배천군 지방공업공장 준공북한 박태성 내각 총리가 참석한 가운데 지난 21일 황해남도 배천군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 이미지 확대 북한, 김정숙군 지방공업공장 준공지난 21일 북한 양강도 김정숙군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 2025.12.22 평양 조선중앙통신 연합뉴스 지난 21일 북한 양강도 김정숙군 지방공업공장 준공식이 진행됐다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지