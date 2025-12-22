北, 전세계 상대 무차별 해킹 공격…유럽 드론기업도 타깃

이미지 확대 김정은 북한 국무위원장이 지난해 11월 14일 무인항공기술연합체 산하 연구소와 기업소들에서 생산한 각종 자폭 공격형무인기들의 성능시험을 현지에서 지도했다고 조선중앙통신이 15일 보도했다. 2024.11.15. 연합뉴스

이미지 확대 최근 영국 BBC 보도에 따르면 북한의 지원을 받는 해커들은 지난해 약 17억 달러(2조 825억원)의 암호화폐를 훔쳤다고 블록체인 분석 회사 체이낼러시스가 밝혔다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 지난 3월 이후 유럽의 무인기(드론) 관련 기업 3개 사를 상대로 사이버 공격을 한 것으로 전해졌다.교도통신은 22일 슬로바키아의 IT보안업체 이셋(ESET)을 인용해 북한의 사이버 공격 표적은 우크라이나군이 무기로 사용하는 무인기의 부품 제조와 소프트웨어 관련 기업들이었다고 밝혔다.통신은 공격에 사용된 악성 프로그램을 분석한 결과 과거 북한 정찰총국 산하 해킹그룹으로 알려진 라자루스가 사용한 공격 기법과 유사했다고 덧붙였다.교도통신은 “드론 개발에 관한 기밀 정보를 훔치는 것이 목적이었을 가능성이 크다”고 전했다.이와 관련해 군사 기술에 정통한 사토 헤이고 일본 다쿠쇼쿠대 교수는 “북한이 무인기 중요성을 인식하고 무기 현대화를 서두르는 것으로 보인다”고 말했다.이런 가운데 북한이 러시아의 드론 생산 현장에 군 기술병과 군수 공장 숙련공을 대규모로 파견하기 위한 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.앞서 우크라이나 국방부 정보총국은 지난달 14일(현지시간) 텔레그램 메시지를 통해 러시아가 자폭형 드론을 생산하기 위해 올해 연말까지 북한 인력 1만 2000명을 모스크바 동쪽 타타르스탄의 알라부에가 경제 특구에 유치할 계획이라고 밝혔다.한편, 북한은 올해 전 세계를 상대로 가상자산(코인) 해킹으로만 약 15억 달러(약 2조 2100억원) 상당을 탈취한 것으로 전해졌다.문경근 기자