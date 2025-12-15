정치 북한 [포토] ‘김정일 기일’ 기리는 북한 주민들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/north/2025/12/15/20251215801001 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-15 13:45 입력 2025-12-15 13:45 1/ 5 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 15일 백두산밀영지구 혁명전적지관리소 강사들이 흰 눈을 보며 김정일 국방위원장을 그리워하고 있다고 선전했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 15일 선교편직공장 노동자들이 “맡은 초소에서 애국의 열정과 성실한 노력을 바쳐가고 있다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 이미지 확대 북한이 겨울철을 맞아 포근하고 산뜻한 계절옷차림에 대한 관심과 수요가 높아지고 있다고 조선중앙TV가 14일 보도했다. 중앙경공업제품견본관 기술준비실은 “지난시기 뜨개옷이라하면 속옷으로 입는다는 개념을 없애고 외출복으로도 입고 다닐 수 있게” 달린옷(원피스) 등을 제작해 생산단위들에 기술과 경험을 보급하고 있다고 방송은 전했다. 2025.12.15조선중앙TV 화면 이미지 확대 북한이 겨울철을 맞아 포근하고 산뜻한 계절옷차림에 대한 관심과 수요가 높아지고 있다고 조선중앙TV가 14일 보도했다. 중앙경공업제품견본관 기술준비실은 “지난시기 뜨개옷이라하면 속옷으로 입는다는 개념을 없애고 외출복으로도 입고 다닐 수 있게” 달린옷(원피스) 등을 제작해 생산단위들에 기술과 경험을 보급하고 있다고 방송은 전했다. 2025.12.15조선중앙TV 화면 이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 15일 원산통풍기공장에서 청년들과의 사업에 “깊은 관심을 돌리고 있다”고 보도했다. 평양 노동신문 뉴스1 북한 노동당 기관지 노동신문은 15일 백두산밀영지구 혁명전적지관리소 강사들이 흰 눈을 보며 김정일 국방위원장을 그리워하고 있다고 선전했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지